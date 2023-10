Landsweiler-Reden Die Rollschuhdisco ist zurück

Am Freitag, 6. Oktober, ist es wieder soweit: Die Große Werkstatt in Landsweiler-Reden öffnet erneut von 19 bis 23 Uhr ihre Pforten für die zweite Rollschuhdisco in diesem Jahr. Für alle Rollschuhfans und Skater verwandelt sich die historisch-industrielle Halle an diesem Abend wieder in eine Rollschuhdisco wie in guten alten Zeiten. Teilnehmen können alle Jugendlichen und jung Gebliebenen. Jugendliche unter 14 Jahren dürfen nach 22 Uhr in Begleitung der/des Personensorgeberechtigten teilnehmen, davor auch ohne. Der Eintritt ist frei. Neben dem Runden drehen zu guter Musik wird es auch einen Tanzbereich geben, schreibt der Veranstalter. Das Team vom Juz Schiffweiler versorge die Besucher vor Ort fmit warmen und kalten Getränken. Disco Dancing on Skates – oder wie es bei den Insidern heißt „Jam Skating“ ist im Saarland noch in den Kinderschuhen. In anderen Bundesländern gibt es hier schon regelmäßige Veranstaltungen. Wenn das im Kreis fahren irgendwann langweilig wird, können coole Schrittkombis und auch akrobatische Einlagen zur Musik das Ganze wieder interessant werden lassen.