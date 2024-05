Rollschuhdisco in Landsweiler-Reden Abtanzen auf Skates bei der Rollschuhdisco

Landsweiler-Reden · Zum dritten Mal öffnet am Mittwoch, 29. Mai, die Große Werkstatt in Landsweiler-Reden von 19 bis 23 Uhr ihre Pforten für die Rollschuhdisco. Für alle Rollschuhfans und Skater verwandelt sich die historisch-industrielle Halle an diesem Abend wieder in eine Rollschuhdisco.

02.05.2024 , 11:38 Uhr

Bei der Rollschuhdisco geht’s rund. Foto: Andreas Engel/Engel