Kostenpflichtiger Inhalt: Lebendige Geschichte : Erleben, wie es bei den Römern war

Centurio Peter Klein (rechts) hat die Gruppe Legio XIIII Gemina aus Ottweiler vor zwölf Jahren ins Leben gerufen. Foto: Stefan Leidinger

Stennweiler Die Gruppe „Legio XIIII Gemina“/Ottweiler am Stennweiler Wald ein Römerlager aufgebaut, das Besucher am vergangenen Wochenende 2000 Jahre in die Vergangenheit führte.