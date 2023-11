Partner der Regionalmarke „Wertvolles aus der Willkommensregion“ Hotel Scherer: Was das einzige Rosenhotel im Kreis Neunkirchen heute zu bieten hat

Ursprünglich, damals als der ehemalige Landrat Rudolf Hinsberger den Landkreis Neunkirchen quasi zum ersten und einzigen Rosenkreis Deutschlands ernannt hat, da waren sie sogar acht Partner. Will sagen: Acht Hotels aus dem Landkreis haben sich vor zehn Jahren als Rosenhotels definiert. Geblieben ist davon nur noch eines: Das Rosenhotel Scherer in Schiffweiler. Auch, wenn es die anderen sieben noch gibt, so haben sie doch längst andere Prioritäten. Nicht so in der Schiffweiler Klosterstraße. Die Verbundenheit zum Kreis und zur besonderen Definition als Rosenkreis trägt man hier mit Stolz. Das zeigt sich am Schriftzug ebenso wie an dem stählernen Hinweisschild im Beet vorm Haus. Im Rosenbeet natürlich. Denn sowohl am Haus als auch in den Beeten wächst die Königin der Blumen gar prächtig. Die Infos darüber, was am besten gedeihen könnte, die hat man sich bei Rosenzucht Brill geholt, wie Martin Scherer beim SZ-Besuch erklärt. Die Rosenzüchter aus der Gemeinde waren auch behilflich dabei, die entsprechenden Rosen-Namen für die Gästezimmer auszusuchen. Dann gibt es hier noch den wunderschönen Rosensaal für Tagungen und Veranstaltungen und eine Rosenstube als Ergänzung zum Speisesaal. Das sind die äußeren Identifikationsmerkmale. Doch damit ist noch lange nicht genug.