Event in der Alten Werkstatt Alles konnte gar nicht probiert werden – So war das erste Schlemmerfestival in Landsweiler-Reden

Landsweiler-Reden · Am Freitagabend kamen laut Veranstalter Benjamin Kiehn rund 2000 Besucher zur Premiere des Schlemmerfestivals. In der Großen Werkstatt gab es eine große Auswahl an ausgefallenen Lebensmitteln und Getränken. Vor der Tür sorgten Foodtrucks dafür, dass auch der Hunger vor Ort gestillt wurde.

07.11.2023 , 17:13 Uhr

Veganes Kebab lockt sogar Pfälzerinnen 17 Bilder Foto: Merkel Carolin/Carolin Merkel

Von Carolin Merkel Reporterin SZ Neunkirchen

„Wir haben das schöne Wetter genutzt und waren auf der Halde und in den Wassergärten unterwegs. Da haben wir gesehen, dass hier in der Halle Licht brennt“, erzählt Birgit Maurer aus Welschbach. Sie ist sichtlich froh, dass sie sich zusammen mit ihren Kindern Sarah und Simon ein wenig aufwärmen kann, aber auch, dass gleich vor Ort etwas gegen den Hunger und Durst nach der gemeinsamen Wanderung getan werden kann. „Wir haben nicht gewusst, dass heute hier ein Schlemmerfestival stattfindet. Begeistert sind wir alle drei vor allem von dem tollen veganen Angebot“, erzählt Maurer und probiert ein Stückchen Vamenbert, die vegane Alternative zur französischen Käsespezialität aus dem Angebot von Tante Emmas Veganeria. Hier geht es zur Bilderstrecke: So war das erste Schlemmerfestival in Landsweiler-Reden