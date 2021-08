Zehn Tage Live-Konzerte am Stück : Redener Musiksommer startet am 20. August

Tritt am Montag in Reden auf: Schlagersänderin Kerstin Ott. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Reden Am Fuße der Berghalde wird es ab Freitag im Erlebnisort für zehn Tage Live-Konzerte geben. Für einige Acts gibt’s noch Tickets.

Zehn Tage Musik und Unterhaltung am Fuße der Redener Bergehalde: Beim Festival „Redener Musiksommer“ und bei den „FaRK (Fantasy und Rollenspiel Messe) Concerts“ stehen zwischen dem 20. und 29. August Michael Schulte, Kerstin Ott, die DJs Zonderling, YouNotUs und viele weitere Musikstars und Künstler im Landkreis Neunkirchen auf der Bühne.

Nach einer gefühlten Ewigkeit also endlich wieder Livemusik in Reden. Diesmal nicht auf der Alm, sondern am Fuße der Bergehalde, wie die Tourismus und Kulturzentrale des Landkreises Neunkirchen (TKN) weiter mitteilt. Auf der Freifläche hinter „Gondwana“ können dank eines sicheren Hygienekonzepts bis zu 1000 Besucher gemeinsam feiern.

Info Das Programm bei den „FaRK-Concerts“ Den Auftakt bestreiten am Freitag, 27. August Anima Serpentis, Zauberkünstler Kalibo, Grave Digger, Tales of Nebelheym, Shabanna Atesh und Purple Haze. Einen Tag später werden dann unter anderem Haggefugg, Shabanna Atesh, The Feelgood McLouds, Anima Serpentis und die Warriors of Metal auf der Bühne stehen, ehe die „FaRK Concerts“ am Sonntag, 29. August mit Auftritten etwa von Maul Cosplay, Reel Onions, Ghosttown Company und Corvus Corax zu Ende gehen werden. www.fark-messe.de

Zum Auftakt am Freitag, 20. August, stehen bei der Sommer Edition gleich mehrere internationale DJs auf der Bühne. Neben Lokalmatador CARSTN, werden Luca Schreiner, Plastik Funk und YouNotUs den Besuchern einheizen. Der niederländische DJ und Producer Zonderling, der mit den Titeln „Crazy“ und „Love to Go“ internationale Erfolge feiern konnte, komplettiert das Line-Up.

Bereits ausverkauft ist die Sommer Edition der „La Fiesta“ mit Peter Wackel, Tim Toupet, Markus Becker, Ina Colada, Schäfer Heinrich und Stefan Stürmer am Samstag innerhalb kürzester Zeit restlos ausverkauft.

Tickets für die Sommer Edition des SR 1 Alm Open Air am Sonntag sind noch erhältlich. Dabei spielen die Singer-Songwriter Cassandra Steen, Madeline Juno und Benne jeweils ein kleines Konzert mit Texten auf Deutsch. Los geht es ab 19 Uhr. Tickets sind derzeit noch erhältlich unter www.alm-events.de.

Schlagermusik wird es auch am Montag geben. Dann kommt Sängerin Kerstin Ott, die mit dem Song „Die immer Lacht“ ihren Durchbruch schaffte, auf die Halde und wird ab 20.15 Uhr ihre Fans unterhalten. Auch hierfür sind noch Tickets erhältlich.

Dienstag und Mittwoch stehen im Zeichen von Rock- und Popmusik. Dann stehen unter anderem die drei Jungs der Mighty Oaks auf der Bühne. Einzuordnen sind sie wohl in die Kategorie Das Indie-Folk-Trio geht im kommenden Jahr mit ihrem neuen Album „Mexico“ auf große Europa-Konzerttour. Zuvor spielen sie am 24. August noch ein Konzert in Landsweiler-Reden. Tickets gibt’s noch zu kaufen.

Mittwoch erwartet die Besucher ein Konzert-Highlight: Ex-ESC-Teilnehmer Michael Schulte wird dann zum zweiten Mal in Reden musizieren. Er besuchte den Erlebnisort bereits 2017 und freut sich, nun nochmal wiederzukommen.

Bevor Michael Schulte als Hauptact auf die Bühne tritt, bekommen die Fans den saarländischen Gitarristen, Sänger und Songwriter Philipp Leon zu sehen. Tickets sind ebenfalls noch online erhältlich.

Die Band „Die Konsorten“ ist leicht zu umschreiben: Zehn Mann, ein Hobby, Partypower pur. Am Donnerstag, 26. August wird ihr Auftritt den Abschluss der ersten Musikwoche markieren. Auch für dieses Event gibt es noch letzte Tickets.