Erlebnisort Reden Erlebnistage im Zeichen von Umwelt und Natur

Das Haldenplateau der Bergehalde im Erlebnisort Reden steht an diesem Wochenende, 9. und 10. September, wieder im Zeichen der Natur. In Kooperation mit der ProWin Pro Nature-Stiftung werden zum zweiten Mal die Redener Erlebnistage für Familien und Kinder veranstaltet, wie es in einer Mitteilung heißt. Zwischen 10 und 17 Uhr erfahren die Besucher an verschiedenen Stationen, wie dem Bienenmobil, allerlei Wissenswertes über die Honigproduktion und das Leben der Bienen. Zu entdecken gibt es aber auch einige Greifvogelarten, denn eine Falknerei ist in diesem Jahr auch wieder zu Gast auf der Alm.