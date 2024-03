69-Jährige vergewaltigt und getötet Prozess um Mord an Gabriele M. – Angeklagter sagte genau zwei Worte bei seiner Festnahme

Die Erinnerung an das Foto ist noch frisch, mit dem die Polizei letzten Herbst im Raum Landsweiler-Reden nach der vermissten 69-jährigen Gabriele M. suchte. Mit dem E-Bike war die zierliche und sehr zuverlässige Frau am Vormittag des 5. Septembers in Richtung Neunkirchen unterwegs, ehe sich ihre Spur verlor. Als sie einen Enkel nachmittags nicht wie geplant in Homburg aus dem Kindergarten abholte, schrillten die Alarmglocken. Kurz darauf fanden sich erst ihr Handy, dann die sterblichen Überreste der gelernten Krankenschwester im Sinnerbach – wenige Meter vom Radweg entfernt, der von Landsweiler-Reden zum sogenannten Plättchesdole führt.