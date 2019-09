Ortsrat Stennweiler : Im Stennweiler Ortsrat wurde es laut

Von Volker Ammann

In Anwesenheit von Bürgermeister Markus Fuchs und Bauamtsleiter Franco Moro eröffnete Ortsvorsteherin Christina Baltes die erste Arbeitssitzung des neuen Stennweiler Ortsrats. Im Mittelpunkt der Sitzung standen diverse Bauthemen. Zu Beginn der Sitzung informierte Baltes die Ortsräte über den Stand der Dinge bezüglich der Ansiedlung des Globus SB-Warenhauses in Neunkirchen. Die Gemeindeverwaltung Schiffweiler sieht das Vorhaben im Hinblick auf die Folgewirkungen für die gemeindlichen Versorgungsstrukturen als sehr kritisch an. Die Verwaltung der Gemeinde empfahl daher die Abgabe einer negativen Stellungnahme zur Ansiedlung des rund 8000 Quadratmeter großen SB-Markts, was der Gemeinderat auch getan hat. Manfred Grenner, FBL, warf Baltes in diesem Zusammenhang vor, sich nicht genügend um die Ansiedlung von Grundversorgern in der Gemeinde gekümmert zu haben, so dass die Einwohner selbst für Kleinigkeiten nach Neunkirchen oder St. Wendel fahren müssten. Dem widersprach die Ortsvorsteherin und wies auf zahlreiche Versuche hin, Lebensmitteleinzelhändler nach Stennweiler zu holen, was jedoch an dem zu kleinen Einzugsgebiet scheiterte. Das Engagement von Baltes wurde von den Fraktionen von SPD und CDU bestätigt. Weiter stand die Ergänzungssatzung „Lindenstraße 8a“ im Ortsteil Stennweiler auf der Tagesordnung. Die Planung umfasst die Grundstücke im Bereich des Abzweigs Lindenstraße in Stennweiler (Lindenstraße 8a). Die Gemeinde will dort die Voraussetzungen für einen Neubau schaffen. Der Ergänzungssatzung stimmte der Ortsrat einstimmig zu.

Ortsvorsteherin Baltes wollte von Franco Moro wissen, wie man mit abrissreifen Immobilien zu verfahren hat beziehungsweise umgehen kann. Ob die Gemeinde Förderzuschüsse in Höhe von 90 Prozent für den Ankauf und Abriss dieser Gebäude beantragen kann, wenn öffentlicher Raum, zum Beispiel Parkplätze, geschaffen wird, bestätigte Moro nicht. Er will sich kundig machen. Außerdem standen diverse Fragen an: Was passiert mit dem Bolzplatz, der zurzeit mit Bauschutt teilweise zugeschüttet ist? Baltes wird sich informieren und den Stand der Dinge auf nächster Sitzung mitteilen. Ortsschildverlegung? Der Antrag wurde an die Verwaltung weitergeleitet, bisher aber noch nicht entschieden. Raserei in der Welschbacher Straße? Am Ortsausgang endet die Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 Kilometer. Ab da, so ein Ortsrat, wird Vollgas gegeben. Zur Sicherheit der Fußgänger in diesem Straßenabschnitt sollte die Geschwindigkeitsbegrenzung verlängert werden. Parksituation? Da immer wieder Gehwege zugeparkt werden, sollte das Ordnungsamt häufiger kontrollieren. Josefstraße? In der Straße wird von einem Anwohner eine Unterschriftenaktion durchgeführt, die zur Verkehrsberuhigung beitragen soll. Da aus früheren Umfragen keine Aufforderungen hierzu entstanden sind, wird vorerst kein Handlungsbedarf erkannt. Auch sei durch die Straßenbreite und Parksituation eine gewisse Verkehrsberuhigung gegeben, da nicht schnell gefahren werden kann.