Ortsrat : Bauzaun soll Schwimmer abhalten

Schlafende Enten beim Pumpenhaus am Itzenplitzer Weiher. Wenn sie in den Weiher schwimmen gehen, stört das niemanden. Foto: Jürgen Pagliarini

Heiligenwald Im Ortsrat von Heiligenwald war die Absperrung am Itzenplitzer Weiher eines der Themen.

In der Sitzung des Ortsrates Heiligenwald, die wegen der Abstandsregelung in den Saal des Bürgerhauses verlegt wurde, standen verschiedene Anträge beider Fraktionen im Ortsrat auf der Tagesordnung. Um die Grundstückseigentümer in der Gemeinde von hohen Einmalzahlungen für Straßenbaumaßnahmen zu entlasten, stellt die SPD an den Gemeinderat den Antrag, die Einmalbeträge in jährlich wiederkehrende Beiträge umzuwandeln. Weil die Suche nach einem Naturschutzbeauftragten bisher erfolglos war, schlug Ortsvorsteher Klaus Gorny vor, den Amtsinhaber von Landsweiler-Reden zu bitten, diese Funktion auch für Heiligenwald zu übernehmen.