Ortsrat Stennweiler : Finanzielles Trostpflaster für Stennweiler Vereine

Stennweiler Die Stennweiler Vereine werden bis zum Jahresende einen unerwarteten finanziellen Zuschuss erhalten. Das hat der Ortsrat am Donnerstag einstimmig entschieden. Hintergrund ist, dass die Gemeinde Schiffweiler den Vereinen in Stennweiler jährlich einen Betrag von 1500 Euro zur Verfügung stellt, der für die Gestaltung des Dorffestes verwendet wird.

Dieses fiel in diesem Jahr Corona zum Opfer. Der Ortsrat hatte zu entscheiden: Fließt das Geld nun ins Budget für das Dorffest im kommenden Jahr – oder an die Vereine selbst? Die Meinungen waren zunächst gemischt. Nach Ansicht von Ortsvorsteherin Christina Baltes würde der doppelte Betrag im kommenden Jahr beim Dorffest helfen, „denn je mehr Geld man hat, umso mehr kann man auf die Beine und die Bühne stellen“, so die SPD-Politikerin. Auch ihr Fraktionskollege Bernhard Planz sprach sich für einen Übertrag auf das nächste Jahr aus. „Sollte das aber nicht möglich sein, sollten wir das Geld aufteilen“, meinte der Fraktionsvorsitzende.