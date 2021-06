Ortsrat Schiffweiler : Gebiet für Sanierung steht jetzt

Ortsvorsteher Dominik Dietz am Wappendreieck mitten in Schiffweiler. Foto: Claudia Emmerich

Schiffweiler Ortsrat Schiffweiler gibt grünes Licht für weitere Schritte in städtebaulicher Entwicklung.

Ohne Diskussionen hat der Ortsrat Schiffweiler am Donnerstag den nächsten Verfahrensschritten zum Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) für die Gemeindeteile Schiffweiler und Landsweiler-Reden zugestimmt. Das ISEK war in den letzten drei Jahren von einem Planungsbüro erarbeitet und im vergangenen November im Gemeinderat Schiffweiler bereits vorgestellt und erörtert worden. Alle vier Beschlüsse, die jetzt zum Abschluss des Projektes erforderlich waren, wurden in der Ortsratssitzung denn auch einstimmig gefasst.