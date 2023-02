Gemeinderat Schiffweiler : Baumbestattungen und Sternengräber für Schiffweiler

Baumbestattungen, Sternengarten, Kindergräber – auf dem Friedhof in Schiffweiler sind einige Neuerungen vorgesehen. Foto: Heinz Bier

Schiffweiler Auf dem Friedhof in Schiffweiler sollen künftig auch Baumbestattungen möglich sein. So sieht es ein Plan der Friedhofsverwaltung vor, den der Ortsrat am Donnerstag einstimmig befürwortet hat. Hierfür sollen zunächst zwei Bäume auf dem Friedhof ausgewiesen werden.