Bauarbeiten um die Kirche Landsweiler-Reden: Weihnachtsmarkt muss in diesem Jahr umziehen

Der Weihnachtsmarkt in Landsweiler-Reden muss umziehen. In der Sitzung des Ortsrates am Mittwoch informierte Ortsvorsteher Hans-Werner Pesi von der CDU, dass die Veranstaltung wegen Straßenbauarbeiten in der Hauptstraße nicht wie in der Vergangenheit an der Kirche stattfinden kann und deshalb zeitnah ein anderer Ort gefunden werden müsse. Im Gespräch seien der Erlebnisort Reden oder der Schulhof der Grundschule. Es werde umgehend mit den beteiligten Vereinen abgeklärt, welche Flächen sie benötigen und welcher Standort bevorzugt werde, teilte Pesi mit. Auch das Landsweiler Dorffest soll möglicherweise verlegt werden. Der Ortsvorsteher informierte, dass einige Standbetreiber, aber auch Bürgerinnen und Bürger den bisherigen Standort am Erlebnisort nicht so gut fänden, und deshalb solle ein anderer Platz gefunden werden. Detlef Reinhard (SPD) gab zu bedenken, dass dadurch womöglich einige Sponsoren wegfallen könnten und auch das Oldtimertreffen am Sonntag eventuell nicht mehr stattfinden könne. Sein Fraktionskollege Thorsten Engel empfahl einen Austausch mit den Vereinen, hierzu soll ein Termin vereinbart werden.