Termine : Was passiert, wenn die Feuerwehr Hirzweiler auszieht?

Hirzweiler (bd) Die Mitglieder des Ortsrates trafen sich bei ihrer jüngsten Sitzung im Sitzungssaal des Feuerwehrgerätehauses, der auch indirekt Gegenstand der Beratung war. Denn die Kommunalpolitiker sind verunsichert, was mit dem Feuerwehrgerätehaus, in dem dieser Sitzungssaal und das Ortsvorsteherbüro untergebracht sind, passiert, wenn die Feuerwehr aufgrund des beabsichtigten Neubaus auszieht.

Nachgedacht wurde über die Möglichkeit, an die Dorfwaldhalle einen Dorfgemeinschaftsraum anzubauen. „Das ist jetzt keine spruchreife Sache“, sagte Ortsvorsteher Ralf Fischer. „Wir wollen auch keine Planungskosten verursachen. In unserem Interesse wäre, wenn ein Vor-Ort-Termin mit einem Vertreter vom Umweltministerium ausgemacht werden könnte, um abzuklären, ob wir Aussichten auf eine Förderung über das Förderprogramm ‘Dörfliche Entwicklung’ hätten.“

Nicht begeistert war das Gremium über die Information, dass die Landstraße zwischen Urexweiler und Hirzweiler nicht in dem Zeitraum wie vorgesehen renoviert wird. Vom Landesamt für Straßenwesen wurde die vage Angabe „von Januar bis Dezember 2023“ gemacht. Für die Hirzweiler Bürger bedeutet dies, dass die in diesem Zusammenhang geplante Ortsberuhigung am Ortseingang auch nicht in Kürze umgesetzt wird.