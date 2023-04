Ortsrat Heiligenwald Heiligenwalder Rat will wieder eine Kerb

Der Ortsrat Heiligenwald will die Kirmes wieder reaktivieren. Darauf haben sich die Mitglieder beider Fraktionen von SPD und CDU in ihrer Sitzung am Mittwochabend verständigt. Die Kirmes war in den vergangenen Jahren weitgehend von der örtlichen Gastronomie in eigener Regie durchgeführt worden, sie soll nach dem Willen des Ortsrates aber neu konzipiert werden. „Die Bewerbungslage ist gut“, informierte Ortsvorsteher Mathias Mauermann von der SPD, nachdem er im Hinblick auf die Jahrmarktveranstaltung am dritten August-Wochenende unter anderem mit dem saarländischen Schaustellerverband Kontakt aufgenommen hatte.