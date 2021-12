Ortsrat Heiligenwald : Schimmel verzögert Freigabe der Sachsenkreuzhalle

Heiligenwald Eigentlich wäre man in zwei Minuten durch gewesen mit dem öffentlichen Teil der Ortsratssitzung in Heiligenwald. Hätte es nicht den Punkt Anfragen und Mitteilungen gegeben. Den nutzte Ortsvorsteher Mathias Mauermann, um die Test-Möglichkeiten im Ort zu rekapitulieren.

Während die Drive-in-Teststation am Itzenplitzer Weiher „Kapazitätsprobleme“ melde, komme das Pflegeherzen-Team in der Kaiserstraße noch gut rund. Zudem ist man auch in der Ratsschänke, Pestalozzistraße 38, am Start. Die vierte Möglichkeit, sich in Heiligenwald auf Covid-19 testen zu lassen, besteht nach wie vor im Tennisheim am Itzenplitzer Weiher. Nicht mehr getestet wird in der Thomas-Mann-Apotheke, auch wenn die auf der offiziellen Seite der Landesregierung im Internet noch aufgeführt sei.