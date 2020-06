Ortsrat Schiffweiler : Ortsrat: Das Dorffest in Schiffweiler fällt definitiv aus

Vor dem Gabenzaun am Feuerwehrgerätehaus in Schiffweiler wurde kürzlich Initaitorin Sina Hitzler geehrt. Für die Fortführung des Hilfsangebotes sucht sie weiter Räume. Foto: Volker Ammann

Schiffweiler Einziger Tagesordnungspunkt in der Ortsratssitzung in Schiffweiler waren die Veranstaltungen im Jahr 2020. Da auf Anordnung der Bundesregierung sämtliche Großveranstaltungen bis Ende Oktober untersagt sind, muss das Dorffest endgültig abgesagt werden, informierte Ortsvorsteher Dominik Dietz die Ratsmitglieder.

Das bisherige Laxem-Fest wird in abgewandelter Form stattfinden. Statt eines Festes wird es lediglich ein „Laxem-Kochen“ geben. Bei dem gemeinsamen Entkernen der Pflaumen und dem anschließenden Kochen im großen Kessel können die Hygiene- und Abstandsregeln peinlichst eingehalten werden, so Dietz. Der Verkauf findet separat und nur am Samstag ab 12 Uhr statt. Da von der Veranstaltung auch der Laxem-Fonds profitiert, will man nicht gänzlich darauf verzichten. Der Laxem-Fonds unterstützt unschuldig in Not geratene Bürger der Gemeinde.