Open air in Reden : Nach Sturmwarnung feiert Partyvolk auf der Alm

Hoch hinaus: Von den Schultern aus den besten Überblick auf der Alm. Foto: Posse

Landsweiler-Reden Tausende haben bislang das Festival an den Pfingsttagen auf der Redener Alm besucht. Sie singen lautmals bei Charthits mit und lassen sich von Wetterunbillen nicht die Stimmung vermiesen.

Von Marko Völke

Chartstürmer und Sturmwarnungen, Donner und pulsierende Beats. Mit einem Unwetter hatte am Freitag das dreitägige Open-Air auf der Bergehalde im Landsweiler-Reden begonnen. Das Elektro-Festival Tropical Mountain musste für rund zwei Stunden unterbrochen werden. „Die Sicherheit der Besucher steht an erster Stelle“, stand für den Krisenstab fest. Doch dann konnte doch noch auf der Alm abgetanzt werden und alle angekündigten Künstler traten mit verkürztem Programm auf. So heizte Hugel den Fans mit seinem Sommerhit „Bella Ciao“ gegen die kühlen Temperaturen ein und Lost Frequencies forderte getreu seinem Hit „Are you with me“ die 5000 Besucher zum Mitmachen auf. Und die ließen sich nicht lange bitten.

Das Alm-Open-Air am Samstag wurde dann zu einem echten Generationen-übergreifenden Familienfest. Unter den Besuchern war auch Familie Lauer aus Merzig. Während sich die beiden neunjährigen Kinder Sophie und Clara vor allem auf Namika freuten, war für ihre Mama Stefanie Johannes Oerding und Oma Erika Max Giesinger der Top-Act: „Für gute Musik ist man nie zu alt“, scherzte die 71-Jährige. Wie sie fanden die meisten Gäste die Mischung sehr gut gelungen.

Eröffnet wurde das über siebenstündige Programm von der saarländischen Band Frau Wolf. Die Gewinner des Band-Wettbewerbs entführten die Zuschauer mit einem ihrer Songs ans Meer. Wasser von oben blieb an diesem Tag dagegen aus. Im Gegensatz zum Tropical-Mountain-Festival hielt das Wetter.

„Tolle Location, die Aussicht ist unfassbar“, lobte Namika das Festivalgelände. Und das saarländische Publikum sei sehr freundlich und gesellig. Während unter den Besuchern auch einige aus dem benachbarten Frankreich anwesend waren, verriet die Sängerin, dass sie – getreu ihrem Hit „Je ne parle pas français“ – mit der Sprache ihre Probleme hat. „Ich würde zwar ein bisschen was verstehen, aber das Antworten würden mir schwer fallen. Zum Abschluss ihres Auftritts sang sie Schlag auf Schlag neben diesem Ohrwurm auch ihre Chart-Erfolge „Lieblingsmensch“ und „Alles was zählt“.

Johannes Oerding, der mit oft eher etwas melancholischen Songs wie „Kreise“ und „Alles brennt“ Hits landen konnte, zeigte auf der Alm auch andere musikalischen Seiten. Mal rockte er kräftig los, mal stimmte er den Reggae-Klassiker „Could it be Love“ von Bob Marley an. „Ich bin gerade dabei, an einem neuen Album zu arbeiten“, verriet der Musiker vor seinem Auftritt.

Ganz nah wollten viele Kinder Max Giesinger sein. Sie harrten über Stunden in der ersten Reihe vor der Bühne aus. Dass sie ihrem Idol aber sogar die Hand schütteln konnten, hätten seine jungen Fans wohl nicht gedacht. Zu seinen Hits wie „Legenden“ und „Roulette“ klettere der Chartstürmer zum Schrecken der Security über die Absperrung, nahm ein Bad in der Menge und bot dem Publikum das Du an: „Ich bin der Max“.

Nicht nur für die über 7 500 Fans, sondern auch für Giesinger war dieser Abend etwas Besonderes. „Heute kommt meine Mutter vorbei.“ Zudem testete er im Saarland erstmals seinen neuen Schnauzbart: „Ich komme gerade aus Mallorca. Dort hatten wir zu zehnt ein kleines Häuschen gemietet“, sagte er. Und dabei sei spontan die Idee zu seinem neuen Style entstanden.

Am Sonntag wurde die Bergehalde dann bei „La Fiesta“ zum Ballermann mitten im Saarland. Acts wie Mickie Krause, Markus Becker und Mia Julia sorgten für Party ohne Pause. Mit über 20 000 Besuchern an drei Tagen habe man das Ziel erreicht, freute sich Guido Geiger vom Veranstalterteam. Neben den beiden Open-Airs am Samstag und Sonntag, die wie in den Vorjahren ausverkauft waren, konnte die Zuschauerzahl am Freitag erneut um etwa 1000 Dance-Fans gesteigert werden.