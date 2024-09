Zentrum für Biodokumentation Landsweiler-Reden Dieser Falter ist ein echter Weltenbummler

In diesem Jahr wurden dem Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz bereits mehrere Sichtungen eines seltenen Gastes an Oleanderpflanzen im Raum Sulzbach gemeldet. „Daphnis nerii“, der Oleanderschwärmer, ist ein tropischer Wanderfalter, der vor allem in Vorderasien, Südasien und in Afrika südlich der Sahara sowie zum Teil in Südosteuropa und im Mittelmeergebiet heimisch ist: „Die Meldung von Sichtungen dieses Falters sowie anderer seltener Arten unterstützt den Ausbau und die Vervollständigung unserer Datenbank zur Biodokumentation und damit eine möglichst genaue Abbildung der hier anzutreffenden Fauna.“