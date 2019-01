später lesen Empfang Neujahrsempfang der CDU Schiffweiler Teilen

Zum traditionellen Neujahrsempfang des CDU-Gemeindeverbandes Schiffweiler am Dienstag, 15. Januar, 19 Uhr, lädt der Vorsitzende Mathias Jochum in die Räume von Toyota Scheidt in Heiligenwald, Am Itzenplitzer Weiher, ein.