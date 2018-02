Die CDU-Gemeinderatsfraktion in Schiffweiler beantragt die Einrichtung eines Sozialfonds für Kinder. Er soll aus den jährlichen Einnahmen der Kleiderkammer gspeist werden. In diesem Zusammenhang möchte die Fraktion gerne wissen, wofür die bisherigen Einnahmen der Kleiderkammer benutzt wurden. Der Antrag ist eine Ergängzung der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 28. Februar, 18 Uhr, Im Schiffweiler Rathaus.