Schiffweiler Neue Sirenen in Schiffweiler montiert

Neben dem Bevölkerungsschutz stehen die Sirenen auch der Feuerwehr zur Verfügung. Sind Menschen bei Bränden und Unfällen in Gefahr, alarmieren die Sirenen zusätzlich zu den Meldeempfängern die freiwilligen Feuerwehrleute. Der Wehrführer Christian Kleis begrüßt die Erneuerung der Sirenen: „Die Gemeinde investiert, als Vorreiter im Kreis Neunkirchen, neben dem Brandschutz strategisch in den Bevölkerungsschutz und somit in die Sicherheit der Bürger der Gemeinde Schiffweiler. Mit den neuen Sirenen kann die Bevölkerung in Not und Krisensituationen schnell warnen und über Durchsagen informieren.“