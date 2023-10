VHS Schiffweiler Teresa Wiltz neue Leiterin der VHS Schiffweiler

Landrat Sören Meng und die Leiterin der Kreisvolkshochschule Neunkirchen Sarah Falkenrich begrüßten sie herzlich und sagten ihr Unterstützung bei ihren kommenden Aufgaben zu. Teresa Wiltz wurde durch Landrat Sören Meng mit Wirkung vom 14. September zunächst für eine Amtszeit von fünf Jahren als VHS-Leiterin in ihrer Heimatgemeinde berufen. Erste neue Kurse hat sie schon geplant: Am 24. November findet ab 19 Uhr eine „Whisky-Rundreise durch Schottland“ statt. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Gerne nimmt sie Anregungen und Ideen auf, um in Schiffweiler ein attraktives VHS-Programm für alle Altersgruppen auf die Beine stellen zu können.