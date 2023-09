Naturerlebnistage auf der Halde Reden Eine Dusche für Gismo & Co

Gibt es zu gutes Wetter? Allemal. Vergangenes Jahr musste man auf dem Haldenplateau durch den Schlamm waten. „Bei der Premiere der Naturerlebnistage war es kühl und nass“, erinnert sich Christina Drumm von der Tourismus- und Kulturzentrale des Landkreises Neunkirchen. Diesmal nun brutzelte zur Abwechslung die Sonne vom wolkenlosen Himmel, was den Wert der raren Schattenplätze verzigfachte. „Man kann es sich nicht aussuchen“, also machten alle Mitwirkenden der zweiten, erneut in Kooperation mit Prowin veranstalteten Naturerlebnistage einfach gutgelaunt das Beste draus. Am Stand der TKN verpassten Knirpse Holzigeln mit dem Hammer ein dichtes „Fell“ aus Stahlnägeln, bastelten Eichhörnchen und Ketten aus Naturmaterialien und konnten testen, wie es sich anfühlt, wenn man barfuß über Tannenzapfen, Weinkorken, Rindenmulch oder geflügelten Ahorn-Blütenständen läuft.