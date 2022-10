Nachbarschaftspreis : Von wegen ruhige Kugel schieben

Ottweiler Die Initiative „Ottweiler – Kennst du deine Nachbarn?“ ist mit ihrem Projekt „Gemeinsam eine ruhige Kugel schieben“ für den AOK-Förderpreis „Gesunde Nachbarschaften“ nominiert.

Mit viel Engagement haben Anwohner, eine umfangreiche Reihe von Vereinsvertretern und die Stadtverwaltung ein gemeinsames Ziel erreicht: Rund um den Boule-Platz im Tenschbereich ist wieder ein Ort der Begegnung entstanden. Tatkräftig wirkte ein Bauhofteam an den Voraussetzungen mit: Die Sanierung des Platzes und des Umfeldes gelang. Und in diesem Jahr fand dort endlich wieder ein Boule-Turnier statt. Dabei soll es aber nicht bleiben, heißt es in einer Pressemitteilung der Ottweiler Stadtverwaltung.