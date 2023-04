Nabu Schiffweiler Erlebnisreiches Jahr beim Nabu

Auf ein reges Vereinsleben zurückblicken kann der Naturschutzbund (Nabu) Schiffweiler in den vergangenen 18 Monaten. So sein Gründer und langjähriger Vorsitzender Peter Treitz in seinem Rechenschafts-Bericht bei der Mitglieder-Versammlung im Rosenhotel. Er verwies dabei zunächst auf teils wiederkehrende, teils andauernde Aktionen wie den Christbaum-Verkauf (seit 1992), „Lust auf Garten“, Sammlung und Recycling gebrauchter Handys oder „Korken für den Kranich“. Immer erfolgreicher verlaufe die Aktion „Pflanzt insektenfreundliche Sträucher!“, bei der in der Gemeinde wohnende Interessenten vom Nabu entsprechende Pflanzen geschenkt bekommen. Allein im vergangenen Jahr konnten so mehr als 500 Sträucher gepflanzt werden. In der Summe seit Beginn dieser Aktion seien es inzwischen weit über 2500. Dass Naturschutz viel Spaß und Freude bereiten kann, beweist der Nabu bei seinen vielen öffentlichen Veranstaltungen, die allesamt gut besucht sind. Seien es nun Vogelstimmen-, Alpaka- oder Wildkräuter-Wanderungen, Nistkastenbau mit Kindern, Natur-Erlebnis-Tage oder die „Nacht des Weihers“ rund um den Itzenplitzer Weiher. „Um nur einige zu nennen“, so Treitz weiter.