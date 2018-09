später lesen Musikfest Musikantentreffen in der Lindenhalle Teilen

Am Samstag und Sonntag, 15. und 16. September, findet in der Lindenhalle Stennweiler das Musikantentreffen und Musikfest des Musikvereins Schiffweiler statt. Am Samstag um 16 Uhr gibt der Musikzug 1968 Dudweiler ein Konzert, im Anschluss spielt gegen 18 Uhr der Musikverein Bubach-Calmesweiler.