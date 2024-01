Mühlbachschule Schiffweiler Mühlbachschule Schiffweiler spendet für die Caritas

Daran teilgenommen haben die Klassen 5 bis 8. Die Schüler der Klasse 7c hatten Plakate erstellt und einen Informationstext vorbereitet, den sie in den Klassen vortrugen. Eine Woche lang wurden Lebensmittel- und Hygieneartikelspenden in Kartons für hilfsbedürftige Familien gesammelt. Diese wurden von Thomas Mörsdorf (Caritas Neunkirchen) abgeholt. Dabei haben die Schüler beim Sortieren und Einladen der vielen Spenden geholfen. „Wir danken der Caritas, insbesondere Thomas Mörsdorf, für die Möglichkeit, dass wir den GW-Unterricht vom Klassenzimmer ins echte Leben übertragen und somit in Sachen Handlungsorientierung und Realitätsbezug viel Erfahrung sammeln konnten“, heißt es abschließend in der Mitteilung der Schule.