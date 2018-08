Ein bislang unbekannter Täter hat in der Zeit von vergangenem Samstag bis Mittwochmittag einen Motorroller in der Kohlengrubstraße in Landsweiler-Reden gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, war der Roller der Marke Sanmyang, Typ SYM, Farbe dunkelblau und silber, mit einem Lenkradschloss vor dem Haus der Besitzerin gesichert.

Hinweise an die Polizeiinspektion Illingen, Tel. (0 68 25) 92 40.