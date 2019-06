Landsweiler : Motorradfahrer (29) bei Unfall schwer verletzt

Landsweiler Bei einem Unfall in Landsweiler wurde ein 29-jähriger Motorradfahrer aus Schiffweiler am Dienstagabend schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, war der Motorradfahrer in der Kreisstraße in Richtung Neunkirchen unterwegs und kollidierte mit einem Pkw, der von einem 18-Jährigen, ebenfalls aus Schiffweiler, gefahren wurde. Der Mann war in der Gegenrichtung unterwegs und wollte nach links in die Saarbrücker Straße abbiegen. Dabei hatte er nach Angaben der Polizei den Motorradfahrer wahrscheinlich übersehen. Die Ampel an der Kreuzung hatte für beide Beteiligten grün angezeigt. Der verletzte Motorradfahrer wurde in das Klinikum Neunkirchen gebracht.