Mofafahrer wackelt mit 1,78 Promille

Ein 70-Jähriger war am Samstag gegen 15.50 Uhr in Schiffweiler mit seinem Mofa unterwegs. Er fiel den Polizeibeamten der Polizeiinspektion Illingen in der Stennweilerstraße auf, weil er in Schlangenlinien fuhr. Die Polizei hielt ihn an. Beim Absteigen vom Mofa verlor der Mann das Gleichgewicht und konnte sich nur mit Mühe auf den Beinen halten. Er gab den Polizeibeamten gegenüber an, „strack“ zu sein, und absolvierte einen freiwilligen Atemalkoholtest mit einem Ergebnis von 1,78 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Mofaschlüssel einbehalten. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.