Missglücktes Wendemanöver: zwei Autos arg demoliert

(red) Bereits am Donnerstagabend um 19. 42 Uhr, kam es in der Heiligenwalder Straße (L 296) in Schiffweiler zu einer Karambolage, wie die Polizei jetzt mitteilte. Die Polizei schildert den Ablauf des Verkehrsunfalls so: Ein 44-jähriger Mann befuhr die Landstraße 296 mit seinem VW Golf von Schiffweiler in Richtung Heiligenwald. Hinter ihm befuhr ein 59-jähriger Mann mit seinem Honda Jazz die gleiche Landstraße. .

Ungefähr auf halber Strecke, so die Polizei, wendete der 44-jährige seinen Pkw auf der Straße und missachtete hierbei den hinter ihm fahrenden Verkehrsteilnehmer. Der Fahrer des Hondas versuchte dem Pkw des 44-jährigen zwar noch auszuweichen, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern .An beiden Pkw entstanden erhebliche Sachschäden, die Autos waren nicht mehr fahrbereit.

Die Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst geborgen und weggeschafft werden. Verletzt wurde durch den Verkehrsunfall niemand, wie die Polizei weiter mitteilte.