Schiffweiler : Mexikanisch kochen lernen bei der VHS

Einen Kochkurs Mexikanische Küche bietet die Volkshochschule Schiffweiler an.Gekocht wird an vier Terminen, jeweils von 18.30 bis 21.30 Uhr. Start ist am Dienstag, 22. Oktober, in der Küche der Gemeinschaftsschule in Schiffweiler.

Der Kochkurs mit Jessica Páez kostet 32 Euro. Die Zutaten werden an den jeweiligen Kochabenden separat abgerechnet.