Beste Stimmung beim Tanz-Festival Landsweiler-Reden: Männerballett rockt die Klinkenthalhalle (mit Fotos)

Auch ohne Pappnasen war beim Männerballett-Tanz-Festival die Stimmung in der Klinkentalhalle bombastisch. Es wurde lautstark getrötet, Fähnchen geschwenkt und viel applaudiert – das war der Lohn der Teilnehmer für ihre kurzweiligen Tanzbeiträge, die von einer fünfköpfigen Jury bewertet wurden. Natürlich gab es für die Bestplatzierten auch Preise zu gewinnen, was aber offensichtlich eher nebensächlich war. Die Zuschauer spürten die Freude der Teilnehmer an ihren jeweiligen Bühnenauftritten. Bei manchen Tanzvorführungen agierten die Tänzer vor dem Auftritt noch als Kulissenbauer. Einfallsreich waren nämlich nicht nur die Kostüme und die Choreografien, sondern auch diverse Bühnenbilder, die mit viel Aufwand gebaut wurden.