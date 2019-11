Löschbezirk Nord : Zum ersten Mal gemeinsam gefeiert

Ehrungen, Beförderungen und Abschiede beim Kameradschaftsabend in Stennweiler. Foto: Löschbezirk Nord/Chirsoph Jochum

Stennweiler Ehrungen und Beförderungen beim ersten gemeinsamen Kameradschaftsabend des Löschbezirks Nord.

Rund 150 Gäste, die Mitglieder der Einsatzabteilung und der Alterswehr waren der Einladung in die Lindenhalle in Stennweiler gefolgt. Bürgermeister Markus Fuchs, Ortsvorsteher Dominik Dietz und seine Kollegin Ortsvorsteherin Christina Baltes, Landesbrandinspekteur Timo Meyer, Kreisbrandinspekteur Michael Sieslack und Wehrführer Christian Kleis waren ebenfalls unter den Gästen. Sie sprachen im Verlauf des Abends Grußworte und ehrten Feuerwehrleute.

In seiner Eröffnungsrede ging Löschbezirksführer Tobias Tafel auf die ersten sieben Monate des neuen Löschbezirks ein. Das Kernthema des Abends war die Fortführung des eingeschlagenen Weges auch in Hinblick auf finanzielle Herausforderungen. Kreisbrandinspekteur Sieslack bedankte sich für die Mitarbeit im ABC-Zug des Landkreises in der sogenannten Dekoneinheit gemeinsam mit dem Löschbezirk Bubach-Calmesweiler. Die Überleitung schlug Wehrführer Kleis mit den Worten „es geht nur gemeinsam“. Er sprach davon, wie besonders wichtig ein gutes Miteinander unter den einzelnen Feuerwehrleuten sei.