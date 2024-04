Elfjährige aus Schiffweiler Aus dem Saarland auf die große Deutschland-Bühne: Lilly Heinrich singt bei The Voice Kids

„Endlich ist es soweit. Der Termin steht fest“, freut sich Lilly Heinrich aus Schiffweiler. Sie kann es kaum erwarten, teilt bei Instagram fleißig mit, dass sie sehr bald im Fernsehen zu sehen sein wird. Schon sehr bald wird ihre Teilnahme an den Blind Auditions beim Gesangswettbewerb „The Voice Kids“ ausgestrahlt. Zwar darf die elfjährige Schülerin des Ottweiler Gymnasiums auch kurz vor der Ausstrahlung noch nicht verraten, mit welchem Song sie um einen Platz in den Teams der Coaches antreten wird. Doch, dass sie im Falle ihres Weiterkommens am liebsten bei Michi und Smudo von den Fantastischen Vier im Team wäre, das darf sie erzählen. Die Fans der Show, die in diesem Jahr bereits in die zwölfte Auflage geht, müssen sich auf SAT 1 allerdings noch ein wenig gedulden.