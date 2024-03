Erlebnisort Reden Brettchenweben und Raketenstarts

„Määäp“, trötet es auf dem Platz neben der Großen Werkstatt. Dort, also drinnen, gehen gerade unter Anleitung von Michael Schmitt ein halbes Dutzend Raketen in den Endausbau – gefertigt aus Ein-Liter-PET-Flaschen, einem halben Tennisball und Pappe. „Das wollten wir ursprünglich beim Make-it-Festival in Saarbrücken anbieten.“ Aber dort hieß es: „Zu gefährlich.“