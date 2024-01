Neujahrsempfang in Schiffweiler Noch eine Schwangerschaft im Amt

Als hätten sich die rund 150 geladenen Gäste abgesprochen, kamen sie nicht alle auf einmal, sondern trudelten am Freitagabend nach und nach in der Lindenhalle ein. Dorthin hatte Schiffweilers Bürgermeister Markus Fuchs zum traditionellen Neujahrsempfang Vertreter aus Politik, Gesellschaft und den Vereinen eingeladen. Statt langer Warteschlange vor den guten Wünschen zum neuen Jahr gab es direkt am Eingang für jeden Gast ein Gläschen Sekt oder Saft zum Anstoßen mit dem Bürgermeister. Der wartete zusammen mit seiner Ehefrau Stefanie ein paar Meter weiter und nutzte immer wieder die Gelegenheit für einen kurzen Gesprächsaustausch mit den Gästen. Die hatten anschließend die Wahl zwischen einem Sitzplatz an den festlich geschmückten großen Tischen im vorderen Bereich der Halle oder an einem der zahlreichen Stehtische.