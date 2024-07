Wo sich Industriekultur, Historie und Liebe begegnen Auf den Spuren eines Schiffweiler Soldaten

Zu einer eindrucksvollen Lesung unter dem Motto „Wo sich Industriekultur, Historie und Liebe begegnen“ hatte die saarländische Literaturpreisträgerin Maria W. Peter in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Schiffweiler eingeladen. Rund 20 zumeist weibliche Zuhörer waren der Einladung gefolgt und versammelten sich überaus pünktlich am Redener Hannes. Und die Veranstalter hatten nicht zu viel versprochen. Ausschnitte aus ihrem Buch gepaart mit Erzählungen eines Soldaten machten aus der Lesung ein kleines Abenteuer und ließen die Gäste in die Welt Anfang des 20. Jahrhunderts eintauchen.