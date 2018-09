Keine Blühwiesen für die Bienen

Der Leserbriefautor Hans Joachim Schmal hat genau das ausgedrückt, was mich schon lange beschäftigt. Ich war bei der Veranstaltung in der Klinkenthalhalle dabei, als die Studenten aus Kaiserslautern ihre Studie vorstellten. Eine tolle Sache, fand ich damals, leider nicht durchführbar in Landsweiler-Reden, nicht nur mangels Kasse. Ich hatte vor Jahren der damaligen Landrätin Hoffmann-Bethscheider geschrieben, wenn sie schon etwas für die Bienen und Insekten tun will, soll sie doch die Grünanlage (Park!) in der Kreisstraße zur Blumenwiese machen. Leider hat Herr Schmal recht, der Zustand ist beschämend, die Gemeinde ist nicht einmal in der Lage, die vorhandenen Anlagen zu pflegen.

Hans-Otto Lang, Landsweiler-Reden