Leicht verletzte Personen nach Unfall

Am Dienstag gegen 7.50 Uhr befuhren drei Autos die Hauptstraße in Merchweiler in Richtung Göttelborn. In Höhe des Anwesens 155 hielt das erste Auto an, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Der zweite Pkw hielt auch. Der dritte fuhr infolge Unachtsamkeit auf den zweiten auf und schob diesen auf den ersten. An allen drei Autos entstand Sachschaden und alle drei Fahrzeugführer wurden leicht verletzt (Schwindelgefühl, Nacken- und Rückenschmerzen) Der genaue Sachschaden steht zurzeit nicht fest.

(red)