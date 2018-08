später lesen Unfallflucht in Heiligenwald LKW demoliert einen geparkten Geländewagen Teilen

Unfallflucht in HeiligenwaId: In der Nacht von Freitag auf Samstag rangierte gegen 4 Uhr ein Lkw im Einmündungsbereich Itzenplitzstraße/Am Itzenplitzer Weiher. Der Lastwagen stieß dabei mit einem neben der Fahrbahn abgestellten Toyota Rav 4 zusammen und beschädigte ihn, so die Polizei in ihrer Pressemitteilung, „nicht unerheblich“.