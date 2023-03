Basketball-Oberliga Titans riskieren alles - und bekommen nichts

Basketball-Oberligist TG Landsweiler-Reden hat am Sonntag bei der DJK Nieder-Olm auf dramatische Weise 111:117 (100:100, 48:51) nach Verlängerung verloren. Damit können die Titans den unsicheren Platz neun nicht mehr verbessern und wären auf die Entwicklung in anderen Ligen angewiesen, um dem ersten Oberligajahr ein zweites folgen zu lassen. Zumindest sofern die Wertung des Spiels in Nieder-Olm bestehen bleibt. Denn Titans-Trainer Frank Willim erwog wegen der Vorkommnisse in Nieder-Olm einen Protest gegen den Ausgang. Was war geschehen?