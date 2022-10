Blaulicht Landsweiler-Reden : Mann schlägt mit Wodkaflasche zu

Landsweiler-Reden Keine Beschreibung des Beschuldigten, aber Hinweise zum Verbleib der Tatwaffe.

Die Polizei sucht Zeugen für eine zunächst wortstarke, dann handgreifliche Auseinandersetzung unter Alkoholeinfluss am Freitag, 21. Oktober, in der Kreisstraße in Landsweiler-Reden. Laut Polizeibericht stieß gegen 12.55 Uhr neben einem Lebensmittelmarkt ein Mann zu einer vierköpfigen Gruppe und geriet mit einem der Männer aneinander. Ein Dritter der sich einmischte, erhielt einen Schlag ins Gesicht mit einer Wodkaflasche Er erlitt ein Hämatom. Das Team eines Rettungswagens versorgte ihn und brachte ihn in ein Krankenhaus. Als die Polizei eintraf, fand sie noch den Verletzten und einen verbliebenen Zeugen vor. Beide konnten keine Angaben zur Person oder zur Fluchtrichtung des Beschuldigten Flaschen-Schlägers machen. Aber sie konnten Hinweise zum Verbleib der Wodkaflasche geben. Die Beamten stellten sie in einer Mülltonne sicher.