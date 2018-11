Weihnachtsmarkt mit viel Programm

Der gemeinsame Weihnachtsmarkt der vier Ortsteile von Schiffweiler, Landsweiler-Reden, Heiligenwald, Stennweiler und Schiffweiler, findet am Samstag, 1. Dezember, und Sonntag, 2. Dezember, an der St. Martin Kirche in Schiffweiler statt.

Das umfangreiche und vielfältige Programm beginnt am Samstag um 16 Uhr mit der offiziellen Eröffnung durch den Schiffweiler Bürgermeister Markus Fuchs und die Ortsvorsteher. Musikalisch sorgt der Musikverein Harmonie Schiffweiler ab 18 Uhr für festliche Stimmung.

Am Sonntag beginnt der Weihnachtsmarkt um 14 Uhr. Um 15 Uhr zeigt die Walter-Bernstein-Grundschule ein kleines mitreißendes Musical. Im Anschluss daran führen die Kita-Kinder Schiffweiler ein kleines Stück auf. Ab 16 Uhr dürfen sich die Kinder auf den Nikolaus freuen, der Geschenke verteilt.

Zum Abschluss des gemeinsamen Weihnachtsmarktes lädt der Musikverein Harmonie zum Adventskonzert in die katholische Kirche Schiffweiler ein.