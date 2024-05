Eine Party nur für Frauen Männer mussten draußen bleiben

Auf gut Glück lässt Sascha Pierre Klein alias DJ Klein Light den Ohrwurm „Macarena“ laufen. Ob die ausnahmslos weiblichen Gäste in der Halle darauf tanzen, kann er nicht sehen. Denn auch er muss am Samstagabend draußen bleiben. Sein Mischpult samt Computer hat er in seinem weißen Transporter aufgebaut. Die Kabel zu den Lautsprechern bahnen sich ihren Weg durch ein geöffnetes Fenster. Mit Kopfhörern steht Klein da und mischt ein abwechslungsreiches und tanzbares Musikprogramm für die Partygäste zusammen. „Es ist schon sehr schwierig, Musik zu spielen, wenn man die Leute nicht sehen kann“, sagt er. Normalerweise beobachtet er gleich zu Beginn einer Veranstaltung, wie die Menschen auf die unterschiedlichen Musikstile reagieren. Das geht bei der ersten Party nur für Frauen nicht. Doch so ganz „blind“ muss er dann doch nicht arbeiten. Zwar darf er nicht rein, doch vereinzelt kommen die Damen bei ihm vorbei und äußern ihre Musikwünsche.