Veranstaltungsreihe Schiffweiler Leseherbst „Du stirbst in meiner nächsten Geschichte!“

Die gute Nachricht gleich vorweg: Wer den Auftakt zum Schiffweiler Leseherbst am Donnerstagabend verpasst hat, kann sich noch auf zwei weitere Veranstaltungen freuen. Die fünf Damen, die den Leseherbst im Bürgerhaus in Heiligenwald mit geballter Ladung eröffnet haben, werden an den beiden Terminen dann zwar nicht mehr auf der Bühne stehen – doch ein „Mordsvergnügen“ mit zwei dieser Autorinnen ist in ihren Lesungen garantiert. Moni Reinsch und Greta R. Kuhn werden dann ihre Neuerscheinungen im Rahmen der Reihe präsentieren.