Ortsrat Schiffweiler Erstmals steht eine Frau an der Spitze

In der konstituierenden Sitzung des Ortsrates Schiffweiler gab es am Donnerstag eine doppelte Premiere. Erstmals bekommt Schiffweiler eine Ortsvorsteherin, und zum ersten Mal steht nach jahrelanger SPD-Vorherrschaft eine CDU-Politikerin an der Spitze des Ortsrates. Nach dem Sieg des CDU-Kandidaten Cedric Jochum bei der Bürgermeister-Stichwahl vor zwei Wochen gegen Dominik Dietz von der SPD müssen die Sozialdemokraten auch in anderen politischen Gremien der Gemeinde Schiffweiler Federn lassen.