Kolumne zu herzerwärmenden Seelentröstern : Kuschelige Wärme auf der Couch

Der Winter hat jüngst noch einmal einen Gang zugelegt. In den Abend und Nachtstunden war es empfindlich kalt. Die Heizung nun volle Pulle hochdrehen – das erzeugt im Winter 2022/23 ein fröstelndes Gefühl von schlechtem Gewissen.

Aber da muss doch noch irgendwo in einer Schublade der Käptn Blaubär aus den 90ern sein. In der Hülle aus blau-rotem Plüsch ist eine ritzerote Wärmflasche aus Vollgummi versteckt. Heißes Wasser rein und auf den Bauch gelegt, das tut gut.

Solche tragbaren Wärmespender gab es schon im ersten Jahrhundert vor Christus. Die Römer fertigten aus Terrakotta Behältnisse für warmes Wasser, die in der Form an die Körperteile angepasst waren. Für jede Körperregion, als wirklich jede, gab es den passenden Keramikwärmer. Über die Jahrhunderte wechselte das Material für die Gefäße, in die entweder heißes Wasser gefüllt wurde oder die auf dem Ofen vorgewärmt wurden. Bis ins 18. Jahrhundert nutzten die Gutbetuchten „Wärmekugeln“ aus Gold und Silber.

Heutzutage, so musste ich mich von meiner acht Jahre alten Großnichte belehren lassen, sind mit Gummiflaschen gefüllte, Lügenmärchen erzählende Plüschbären völlig out. „Warmies“, mit naturbelassener Hirse gefüllte Wärmekuscheltiere, die man in Mikrowelle oder Backofen erhitzt, schmiegen sich an frierende Menschen. Meine Nichte meint, die könne sie mir wärmstens empfehlen . . .